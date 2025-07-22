«Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів

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Компанія завершила процедури контрактування, що дало старт виробництву за відповідною бюджетною програмою загалом 100 пасажирських вагонів — у червні «Укрзалізниця» уклала договір з КВБЗ на постачання 95 купейних вагонів

Сьогодні, 22 липня, «Укрзалізниця» завершила процедури контрактування щодо виробництва пасажирських вагонів. Компанія підписала з вітчизняним заводом-виробником ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» договір про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями в габариті Т. Загалом цього року «Укрзалізниця» замовила за відповідною бюджетною програмою 100 пасажирських вагонів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Вагони останньої законтрактованої партії будуть здатні прослужити на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

Сигнальна партія у 5 вагонів нового покоління виробництва КВБЗ матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів — до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 м (можна витягнутися на повний зріст).

Пневмопідвішування вагонів, яке вперше буде реалізоване для українських вагонів спального типу, гарантуватиме додаткову плавність ходу та зменшуватиме коливання вагона під час руху. Автоматичні розсувні двері у вагонах та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою зроблять користування цими вагонами для пасажирів більш комфортним.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда та на ділянках шляху з незначною швидкістю.

Строк експлуатації цих вагонів — 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів «Укрзалізниці».

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підіймач, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Вартість закупівлі одного пасажирського вагона склала близько 95 млн грн. Втім, у перерахунку на одне місце та з урахуванням суттєво (на 80%) довшого терміну корисного життя вагона та більших міжремонтних інтервалів, закупівля вагонів нового покоління виходить економнішою та ефективнішою за купівлю стандартних вагонів.

Строк поставки вагонів — 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів (це включає і необхідні процедури сертифікації вагонів нового покоління).

За умови додаткового фінансування з державного бюджету «Укрзалізниця» зможе замовити ще більше таких вагонів нового покоління і швидше оновлювати рухомий склад.

Нагадаємо, 28 червня «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що «Укрзалізниця» отримала 4 нові вагони виробництва КВБЗ.

6 червня ми писали, що «Укрзалізниця» уклала договір з Кременчуцьким вагонобудівним заводом на постачання 95 купейних вагонів. Вартість договору складає майже 4,5 млрд гривень.

А перед тим, у квітні, «Укрзалізниця» відхилила пропозицію КВБЗ на постачання купейних вагонів через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Навесні Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» шість нових плацкартних вагонів.