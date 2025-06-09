КВБЗ постачатиме Укрзалізниці купейні вагони на понад 4 млрд гривень

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 500

Надати вагони, згідно з договором, мають до 2028 року

6 червня АТ «Укрзалізниця» уклала договір з Кременчуцьким вагонобудівним заводом на постачання 95 купейних вагонів. Вартість договору складає майже 4,5 млрд гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

З загальної кількості замовлення, 7 вагонів мають бути безбар’єрними для перевезення людей у кріслі колісному. Надати вагони, згідно з договором, мають до 2028 року.

Нагадаємо, у квітні Укрзалізниця відхилила пропозицію КВБЗ на постачання купейних вагонів через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Додамо, що навесні Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» шість нових плацкартних вагонів.