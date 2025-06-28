«Укрзалізниця» отримала 4 нові вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 178

Вже сьогодні ці вагони везтимуть на оздоровлення до Карпатського регіону групи харківських дітей

«Укрзалізниця» продовжує оновлення рухомого складу новими вагонами. Про це повідомила пресслужба компанії у Телеграм-каналі.

Чотири нові пасажирські вагони виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, які учора отримала «Укрзалізниця», вже сьогодні везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей.

— Нові плацкарти — це реально оновлений комфорт для одразу 58 пасажирів: зручніші полички, освітлення нового покоління, повноцінні місця для сидіння на другій поличці, манеж для немовлят і сповивальний столик у кожному вагоні, - йдеться в повідомленні.

В межах державного замовлення 2023 року «Укрзалізниця» вже отримала 48 з 66 нових вагонів, що демонструє системний підхід до оновлення рухомого складу та підтримку вітчизняного виробника. Представники компанії висловлюють вдячність уряду за підтримку та Крюківському вагонобудівному заводу за якісне виконання замовлень. Це оновлення рухомого складу є частиною масштабної програми модернізації «Укрзалізниці» та підвищення комфорту і безпеки пасажирів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що «Укрзалізниця» відхилила пропозицію КВБЗ на постачання 95 купейних вагонів. За результатами розгляду УЗ встановила, що тендерна пропозиція КВБЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. Загальна вартість замовлення складає майже 4,5 млрд грн.

Ми також писали,що наприкінці квітня Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» шість нових плацкартних вагонів.