На Полтавщині оголосили штормове попередження — очікуються грози, шквали та град

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Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. В найближчі пів години та до кінця дня 28 червня на території Полтавської області очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с та град (6-19 мм).

Оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури. Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями. 20 травня під час шквалу у Кременчуці на припарковану автівку впало дерево.