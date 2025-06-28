На Полтавщині автомобіль збив мотоцикліста — травмувався неповнолітній юнак

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Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та мотоцикла сталася 27 червня близько 16.00 години у селищі Чутове. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулися мотоцикл FORTE CROSS, під керуванням 17-річного водія, та автомобіль ВАЗ-2121, яким керував 36-річний водій.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Поліція Полтавщини закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил дорожньої безпеки.

— Батькам рекомендуємо посилити контроль за дозвіллям дітей під час літніх канікул. Не дозволяйте дітям їздити на транспортних засобах, навички водіння в яких відсутні. Також закликаємо водіїв неухильно дотримуватися Правил, бути уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху. Пам’ятайте, що безпека на дорогах залежить від кожного із нас. Тож бережіть себе та тих хто поруч! – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора в Зінькові на перехресті вулиць зіткнулися мопедист та мотоцикліст. Травмувалися двоє юнаків, серед них неповнолітній. Ми також писали, що протягом минулої доби на Полтавщині було зареєстровано 219 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень. Поліція Полтавщини оперативно розкрила 74 злочини, серед них переважно крадіжки та шахрайства.