На Полтавщині зіткнулися мотоцикліст з мопедистом — травми отримали двоє юнаків

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько 12.00 години у місті Зіньків. На перехресті вулиць зіткнулися мопедист з мотоциклістом. Травмувалися двоє юнаків, серед них неповнолітній. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися мопед HONDA, під керуванням 18-річного водія, та мотоцикл SPARK, яким керував 16-річний юнак. Унаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора в Кременчуці поліцейські оперативно розшукали двох зниклих з лікарні дітей. Ми також писали, що протягом минулої доби на Полтавщині було зареєстровано 219 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень. Поліція Полтавщини оперативно розкрила 74 злочини, серед них переважно крадіжки та шахрайства.