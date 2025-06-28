У Кременчуці поліцейські оперативно розшукали зниклих з лікарні двох дітей

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Учора, 27 червня, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення з медичного закладу 12-річної дівчинки та її 14-річного брата. Поліцейські негайно розпочали пошуки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

До розшукових заходів задіяли слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції, кінологів та екіпажі патрульної поліції. Упродовж кількох годин поліцейські зниклих розшукали. Діти гуляли містом. З ними все добре. Неповнолітніх повернули до медичного закладу.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Полтавщині було зареєстровано 219 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень. Поліція Полтавщини оперативно розкрила 74 злочини, серед них переважно крадіжки та шахрайства.