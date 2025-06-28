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Надзвичайні новини

Прокуратура зобов’язала громади встановити межі природних заказників на Полтавщині

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 95

 Суд зобов’язав Глобинську та Семенівську громади встановити межі природних заказників, щоб уникнути незаконного використання охоронюваних територій

Глобинська окружна прокуратура домоглася в суді рішень, які зобов’язують органи місцевого самоврядування визначити межі об’єктів природно-заповідного фонду. Йдеться про ландшафтний заказник «Заможнянський» (158,2 га) та гідрологічний заказник «Лубкове» (260 га), розташовані на території Глобинської міської та Семенівської селищної рад відповідно.

У прокуратурі наголошують, що через бездіяльність громад межі заказників досі не встановлені, а інформація про них відсутня у Державному земельному кадастрі. Це створює ризики незаконного використання охоронюваних територій.

Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позовні заяви прокуратури. Тепер органи місцевого самоврядування зобов’язані виконати вимоги природоохоронного законодавства.

Прокуратура продовжує вживати заходів для збереження природної спадщини регіону.

Нагадаємо, що на Миргородщині прокуратура повернула громаді 15 га заповідної землі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: заказник Глобинська окружна прокуратура
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