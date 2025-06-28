Прокуратура зобов’язала громади встановити межі природних заказників на Полтавщині

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 95

Глобинська окружна прокуратура домоглася в суді рішень, які зобов’язують органи місцевого самоврядування визначити межі об’єктів природно-заповідного фонду. Йдеться про ландшафтний заказник «Заможнянський» (158,2 га) та гідрологічний заказник «Лубкове» (260 га), розташовані на території Глобинської міської та Семенівської селищної рад відповідно.

У прокуратурі наголошують, що через бездіяльність громад межі заказників досі не встановлені, а інформація про них відсутня у Державному земельному кадастрі. Це створює ризики незаконного використання охоронюваних територій.

Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позовні заяви прокуратури. Тепер органи місцевого самоврядування зобов’язані виконати вимоги природоохоронного законодавства.

Прокуратура продовжує вживати заходів для збереження природної спадщини регіону.

Нагадаємо, що на Миргородщині прокуратура повернула громаді 15 га заповідної землі.