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На Миргородщині прокуратура повернула громаді 15 га заповідної землі

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 77

У заказнику «Величківський» незаконно зареєстрували власність і передали землю в оренду

Миргородська окружна прокуратура домоглася повернення до комунальної власності Шишацької громади майже 15 гектарів землі вартістю понад 1,5 млн гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі Полтавщини.

Йдеться про ділянку, яка входить до Ландшафтного заказника місцевого значення «Величківський» — цінного природного комплексу, де зростають червонокнижні, рідкісні та лікарські рослини. Земля в межах ПЗФ не підлягає приватизації чи передачі в оренду.

Проте ще у 2021 році місцева спілка співвласників землі на підставі недійсного державного акта зареєструвала право власності на ділянку й передала її в оренду агропідприємству.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Полтавської області, який скасував як реєстрацію права власності за спілкою, так і договір оренди. Рішення вже виконано.

Довідка: Ландшафтний заказник «Величківський» має площу 54,7 га і призначений для природоохоронних, наукових та освітніх потреб. Тут зберігається лучна й лісова екосистема, важлива для регіону.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: заказник прокуратура Полтавщини
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