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Ухилення від мобілізації: скільки на Полтавщині скерували до суду обвинувальних актів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 161

На сьогодні стаття 336 ККУ передбачає за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період позбавлення волі

Від початку 2025 року до суду скерували 39 обвинувальних актів за фактом ухилення від призову на військову службу. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій під час сесії обласної ради 20 червня.

Також цьогоріч на Полтавщині також скерували до суду 6 обвинувальних актів щодо розробки схем незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Додамо, на сьогодні стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період позбавлення волі. Втім, цей вид покарання дуже часто суди застосовують з відстрочкою виконання, як його ще називають «умовне» покарання.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки за мобілізацією

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Автор: Телеграф Джерело фото: 24 канал
Теги: ухилення від мобілізації
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