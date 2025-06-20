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У 2029 році «Ігри нескорених» можуть відбутися в Україні — провести спортивні змагання ветеранів пропонують 6 країн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 94

 

«Ігри нескорених» (Invictus Games) — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війни

Принц Гаррі заявив, що Україна може прийняти «Ігри нескорених», які він організовує, у 2029 році. Про це повідомив британський таблоїд Daily Express.

На спортивне змагання для ветеранів, яке заснував принц Гаррі, надійшли заявки від шести країн, зокрема й від України.

У статті зазначають, що іншими містами й країнами, які подали пропозиції на проведення турніру у 2029 році, є: Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї й Сан-Дієго у США.

Кременчужанин Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених виборов срібло в естафеті з плавання

Як зазначають організатори «Ігор нескорених», попри «нинішні складні геополітичні виклики», Україна подала «переконливу» заявку на проведення ігор у своїй столиці – Києві. У статті згадують, що принц Гаррі у квітні цього року приїздив до Львова, щоб зустрітися з пораненими українськими військовослужбовцями та підтримати їх.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війни. Українська збірна вперше брала участь у цих змаганнях у 2018 році в Торонто.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у червні минулого року опублікував серію репортажів з відбіркових національних змагань з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили в Києві. Тоді в них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Ігри нескорених змагання спорт ветерани
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