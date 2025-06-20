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Четверо депутатів Кременчуцької міськради побували закордоном з початку року — ОВА

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 154

Виїзди погоджували у Полтавській обласній військовій адміністрації

Четверо депутатів Кременчуцької міської ради побували за кордоном з початку 2025 року. Виїзди погоджували у Полтавській обласній військовій адміністрації. Про це пише «Полтавщина» з посиланням на відповідь Полтавської ОВА на запит журналістів. 

Хто з кременчуцьких депутатів побував закордоном:

  • Геннадій Іванян
  • Ігор Шварцман
  • Віталій Котляр
  • Василь Волошин.

Нагадаємо, що з кінця минулого року на Полтавщині розслідують незаконний перетин державного кордону частиною депутатського корпусу. За даними слідства, в області «на постійній основі здійснюється фальсифікація службової документації під час оформлення закордонного відрядження» для того, щоб можна було виїхати за межі України. Поїздки не пов’язані їх службовою або депутатською діяльністю, повідомили правоохоронці.

Додамо, що т. в. о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут 21 січня підписав розпорядження про новий порядок виїзду посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за кордон. Відтепер погоджувати направлення за кордон у відрядження будуть на Раді оборони області. Чиновники й депутати мають подати документи з детальним описом мети відрядження та надати звіт про результати поїздки після її завершення.


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Автор: Телеграф
Теги: депутати
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