У Кременчуці закуповують дрова. Очікувана вартість — майже 5 млн грн

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Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» планує придбати 1400 м³ деревини. Очікувана вартість закупівлі — 4,6 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Водоканал прийматиме деревину таких порід: дуб, ясен, фруктові породи, бук, акація, береза, в’яз, граб, клен, ільм, модрина. Дрова мають постачати до кінця поточного року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Нагадаємо, у Кременчуці влада пояснювала, чому підприємства додатково закуповують дрова попри те, що у громаді кронують і спилюють дерева, які можна була б використовувати на відповідні потреби.