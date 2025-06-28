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Президент Зеленський вручив рідним полеглого Героя України з Кременчука Віктора Поливяного орден «Золота Зірка»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 196

 

У День Коституції України нагороду з рук президента отримала дружина Віктора та маленький син 

Президент України Володимир Зеленський 28 червня, у День Конституції України, передав рідним полеглого Героя України, полковника Віктора Поливяного з Кременчука державну нагороду — Герой України з удостоєнням ордену «Золота Зірка» (посмертно). Віктора Поливяного нагородили за особисту мужність та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. 

Нагороду з рук Президента України Володимира Зеленського отримала дружина Віктора Ірина Василівна, яка тримала на руках маленького сина. 

Президент посмертно надав звання Героя України полковнику з Кременчука Віктору Поливяному

Віктор Поливяний народився 19 березня 1982 року у Кременчуці. Він очолював 160 зенітну ракетну бригаду повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ з вересня 2019 року по березень 2024 року. Військовий був кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також нагороджений орденом Данила Галицького.

— Завдяки його професіоналізму, рішучості та відданості бригада стала одним із найкращих підрозділів протиповітряної оборони країни. Усі ці відзнаки — заслужені по праву. Він був людиною незламної волі, мужності та честі. Його професіоналізм і самопожертва стали гідним прикладом для побратимів, — йдеться у повідомленні.

Полковника Віктора Поливяного поховано на Алеї Слави у селищі Авангард Одеської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Герой України війна воїни світла Віктор Поливяний
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