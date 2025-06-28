Від будівництва – до бджільництва: переселенка з Бахмута з чотирма дітьми відкрила власний бізнес

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 329

Оксана Капленко – дружина військового, багатодітна мама, переселенка з Бахмута. В наше місто жінка з чотирма дітьми переїхала у 2022 році.

- Було непросто. Життя змінилося в одну мить. В Бахмуті ми мали все, в тому числі, власний будівельний бізнес, але через бойові дії все було розбито. У квітні 2022 року ми виїхали з міста й спочатку оселилися у Дніпрі, але надовго не затрималися: житло дороге, умов немає. Побратими чоловіка порадили переїхати у Кременчук. Ми спробували – місто й люди сподобалися. Ми знайшли житло й стали планувати подальше життя.

Пані Оксана розповідає, що в Бахмуті на той час ще залишався батько й кілька собак Хаски, розведенням яких займалися до війни. Першочерговим питанням було – вивезти їх з небезпечної території. Тож паралельно з планом евакуації почали шукати житло на Кременчуччині.

- В селі Чікалівка за невеликі кошти ми знайшли дільницю з двоповерховим будинком, й вирішили придбати її. З одного боку – лавандове поле, з іншого – соняшники, поруч цілі посадки акації. Я коли це побачила, перша думка – це прекрасне місце для пасіки!

Жодного досвіду в бджільництві пані Оксана не мала, проте ідея не залишала її. До того ж, чоловік підтримав: «Чотирьох дітей змогла виховати, з бджілками точно впораєшся!».

Доля теж допомогла. Жінка натрапила на інформацію про грантову програму «Соціальні дитячі містечка України». Вирішила взяти участь. Каже, навіть не розраховувала на перемогу, адже грантова сфера для неї була новою. Але в результаті пані Оксана не тільки підготувала успішну заявку, але й виграла 177 тисяч грн.

- Ці кошти я одразу вклала в свою мірю – в майбутню пасіку. Придбала 20 вуликів та 10 сімей бджіл. Щось почитала в Інтернеті, щось попитала у фахівців, й змогла самостійно зробити ще п’ять відводків. Тож на сьогодні в мене вже 15 сімей.

На цьому пані Оксана не зупинилася. Вона взяла участь ще в одному грантовому проєкті й змогла залучити ще 49 тис грн., на які придбала медогонку та сушильну шафу.

Коли запускалася освітньо-грантова «Траєкторія 2», спрямована на підтримку ветеранів та членів родин військовослужбовців, які прагнуть започаткувати або розвивати власну справу,жінка вирішила взяти участь.

- Я зареєструвалася, мені зателефонувала пані Лариса Богодист з Дія.Бізнес у Кременчуці та запросила на навчання. У межах програми ми опановували основи підприємництва, працювали над бізнес-ідеями та проходили менторську підтримку. Це було дуже корисне навчання, дуже цікаве спілкування з іншими учасниками. Я із задоволенням слухала, які ідеї для бізнесу є в людей.

Зізнається, що не вірила в те, що увійде в число фіналістів.

Її проект «Bee House — сімейна пасіка» заснована на любові до природи, турботі про здоров’я людей та повазі до бджолиної праці.

Отримавши сертифікат на 200 тис грн., Оксана планує розвивати повноцінне бджільницьке

господарство: вирощувати бджіл, добувати мед, пилок, пергу, прополіс, віск та інші продукти, які мають високу біологічну цінність і широкий спектр застосування.

- Мед — унікальний продукт, який не псується з часом, зберігає свої корисні властивості і використовується в різних сферах: від пекарень, кондитерських і косметичних компаній до невеликих крамниць, маркетплейсів та локальних ярмарків. Завдяки вдалому розташуванню — поруч велике місто й численні акацієві насадження — моя пасіка має великий потенціал для розвитку і стабільний попит серед місцевих жителів. Впевнена, все вийде.

До того ж, вона також зареєструвалася на курс з бджільництва, який розпочнеться у серпні. На нього жінка піде вже з готовими питаннями, на які не може знайти відповіді, спираючись на власний досвід.

- В мене щось виходить, щось ні. На деякі питання я знаходжу відповіді в інтернеті, на деякі – ні. Тому для мене важливо пройти навчання й почути думку фахівців з цього питання.

А поки на залучені кошти планує закупити додаткове обладнання для розвитку пасіки.

- Я мрію, щоб скоріше закінчилася війна, щоб чоловік повернувся додому й ми разом розвивали сімейний бізнес, який не тільки про дохід, але й про природу, повагу до праці й виховання дітей на допомозі батькам.

У Оксани з чоловіком син й три доньки. Й поки батько захищає країну, мама розвиває бізнес й волонтерить. Вона регулярно забирає з фронту зламані машини, які відновлюють у Кременчуці на СТО, й відвозить їх назад військовим.

- Головне – бажання мати, - відповідає на питання про те, чи вистачає часу, - коли є бажання, все обов’язково вийде.