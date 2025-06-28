Від будівництва – до бджільництва: переселенка з Бахмута з чотирма дітьми відкрила власний бізнес

Оксана Капленко – дружина військового, багатодітна мама, переселенка з Бахмута. В наше місто жінка з чотирма дітьми переїхала у 2022 році.
Пані Оксана розповідає, що в Бахмуті на той час ще залишався батько й кілька собак Хаски, розведенням яких займалися до війни. Першочерговим питанням було – вивезти їх з небезпечної території. Тож паралельно з планом евакуації почали шукати житло на Кременчуччині.
Жодного досвіду в бджільництві пані Оксана не мала, проте ідея не залишала її. До того ж, чоловік підтримав: «Чотирьох дітей змогла виховати, з бджілками точно впораєшся!».
Доля теж допомогла. Жінка натрапила на інформацію про грантову програму «Соціальні дитячі містечка України». Вирішила взяти участь. Каже, навіть не розраховувала на перемогу, адже грантова сфера для неї була новою. Але в результаті пані Оксана не тільки підготувала успішну заявку, але й виграла 177 тисяч грн.
На цьому пані Оксана не зупинилася. Вона взяла участь ще в одному грантовому проєкті й змогла залучити ще 49 тис грн., на які придбала медогонку та сушильну шафу.
Коли запускалася освітньо-грантова «Траєкторія 2», спрямована на підтримку ветеранів та членів родин військовослужбовців, які прагнуть започаткувати або розвивати власну справу,жінка вирішила взяти участь.
Зізнається, що не вірила в те, що увійде в число фіналістів.
Її проект «Bee House — сімейна пасіка» заснована на любові до природи, турботі про здоров’я людей та повазі до бджолиної праці.
Отримавши сертифікат на 200 тис грн., Оксана планує розвивати повноцінне бджільницьке
господарство: вирощувати бджіл, добувати мед, пилок, пергу, прополіс, віск та інші продукти, які мають високу біологічну цінність і широкий спектр застосування.
До того ж, вона також зареєструвалася на курс з бджільництва, який розпочнеться у серпні. На нього жінка піде вже з готовими питаннями, на які не може знайти відповіді, спираючись на власний досвід.
А поки на залучені кошти планує закупити додаткове обладнання для розвитку пасіки.
У Оксани з чоловіком син й три доньки. Й поки батько захищає країну, мама розвиває бізнес й волонтерить. Вона регулярно забирає з фронту зламані машини, які відновлюють у Кременчуці на СТО, й відвозить їх назад військовим.
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