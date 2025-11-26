Онлайн-насильство зростає: Stop Fake допоможе жінкам Полтавщини захиститися

Щороку, з 25 листопада до 10 грудня, у світі проходить кампанія «16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат». В 2025-му акція має особливий зміст: фокус зміщено на цифрове насильство, яке набирає небезпечних масштабів.

Сьогодні достатньо одного повідомлення, одного фото чи одного зламаного акаунта — і жінка може опинитися в ситуації переслідування, шантажу або публічного приниження.

Deepfakes, фейкові профілі, стеження через месенджери, злив персональних даних — це не «технічні проблеми». Це форма насильства, що руйнує життя, самооцінку та почуття безпеки.

— Щоб підтримати жінок у цій новій реальності, у Кременчуці стартує онлайн-тренінг STOP FAKE. Протягом 2–3 грудня учасниці дізнаються, як правильно захищати себе в інтернеті, як встановлювати цифрові кордони, як реагувати на переслідування та куди звертатися у випадку погроз, — розповіла керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

Програма включає:

інструменти кіберзахисту — від паролів до конфіденційності;

розпізнавання цифрового насильства та алгоритми реагування;

поради від Національної поліції щодо фіксації доказів та подачі заяв;

правила безпеки у соцмережах;

техніки формування цифрової стійкості.

Кожна учасниця також отримає безстроковий доступ до навчальних матеріалів, що дозволить повернутися до теми будь-коли.

Кампанія «16 днів активізму» нагадує: насильство може бути непомітним, але боротьба з ним — це спільна відповідальність. І перший крок — знати, як себе захистити.

Участь у заході безоплатна за умови попередньої реєстрації/