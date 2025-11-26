Онлайн-насильство зростає: Stop Fake допоможе жінкам Полтавщини захиститися

Щороку, з 25 листопада до 10 грудня, у світі проходить кампанія «16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат». В 2025-му акція має особливий зміст: фокус зміщено на цифрове насильство, яке набирає небезпечних масштабів.
Сьогодні достатньо одного повідомлення, одного фото чи одного зламаного акаунта — і жінка може опинитися в ситуації переслідування, шантажу або публічного приниження.
Deepfakes, фейкові профілі, стеження через месенджери, злив персональних даних — це не «технічні проблеми». Це форма насильства, що руйнує життя, самооцінку та почуття безпеки.
Програма включає:
Кожна учасниця також отримає безстроковий доступ до навчальних матеріалів, що дозволить повернутися до теми будь-коли.
Кампанія «16 днів активізму» нагадує: насильство може бути непомітним, але боротьба з ним — це спільна відповідальність. І перший крок — знати, як себе захистити.
Участь у заході безоплатна за умови попередньої реєстрації/
Заходи проходять за підтримки ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу» (оператор Дія.Бізнес у Кременчуці), Національної поліції України, Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, Полтавської обласної ради, GIHA Полтавщина та Коаліції 1325 Полтавщина.
