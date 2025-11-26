ГО "Захист держави"
Кременчук

Онлайн-насильство зростає: Stop Fake допоможе жінкам Полтавщини захиститися

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

В 2025-му акція має особливий зміст: фокус зміщено на цифрове насильство 

Щороку, з 25 листопада до 10 грудня, у світі проходить кампанія «16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат». В 2025-му акція має особливий зміст: фокус зміщено на цифрове насильство, яке набирає небезпечних масштабів.

Сьогодні достатньо одного повідомлення, одного фото чи одного зламаного акаунта — і жінка може опинитися в ситуації переслідування, шантажу або публічного приниження.

Deepfakes, фейкові профілі, стеження через месенджери, злив персональних даних — це не «технічні проблеми». Це форма насильства, що руйнує життя, самооцінку та почуття безпеки.

— Щоб підтримати жінок у цій новій реальності, у Кременчуці стартує онлайн-тренінг STOP FAKE.  Протягом 2–3 грудня учасниці дізнаються, як правильно захищати себе в інтернеті, як встановлювати цифрові кордони, як реагувати на переслідування та куди звертатися у випадку погроз, — розповіла керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

Програма включає:

  • інструменти кіберзахисту — від паролів до конфіденційності;
  • розпізнавання цифрового насильства та алгоритми реагування;
  • поради від Національної поліції щодо фіксації доказів та подачі заяв;
  • правила безпеки у соцмережах;
  • техніки формування цифрової стійкості.

Кожна учасниця також отримає безстроковий доступ до навчальних матеріалів, що дозволить повернутися до теми будь-коли. 

Кампанія «16 днів активізму» нагадує: насильство може бути непомітним, але боротьба з ним — це спільна відповідальність. І перший крок — знати, як себе захистити.

Участь у заході безоплатна за умови попередньої реєстрації/

Заходи проходять за підтримки ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу» (оператор Дія.Бізнес у Кременчуці), Національної поліції України, Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, Полтавської обласної ради, GIHA Полтавщина та Коаліції 1325 Полтавщина.


Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес у Кременчуці 16 днів проти насильства
