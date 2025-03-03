Президент посмертно надав звання Героя України полковнику з Кременчука Віктору Поливяному

Військовий був кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також нагороджений орденом Данила Галицького
Полковнику Віктору Поливяному з Кременчука посмертно надали звання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка».
Віктор Поливяний народився 19 березня 1982 року у Кременчуці. Він очолював 160 зенітну ракетну бригаду повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ з вересня 2019 року по березень 2024 року. Чоловік був кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також нагороджений орденом Данила Галицького.
Полковника Віктора Поливяного поховано на Алеї Слави у селищі Авангард Одеської області.
Нагадаємо, що у лютому звання Героя України надали полеглому військовослужбовцю з Полтавщини Олегу Рубану.
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