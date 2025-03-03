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У Полтавському обласному ТЦК прокоментували обставини смерті мобілізованого в Кременчуці

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 490 Коментарів: 3

 

Керівництво обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин смерті чоловіка в Кременчуцькому районному ТЦК

«Кременчуцький Телеграф» сьогодні зранку повідомив, що 2 березня у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер чоловік. Він пройшов ВЛК та чекав на відправку, поскаржився на погане самопочуття, втратив свідомість. «Швидка», яка приїхала на виклик, констатувала смерть чоловіка. Ми одразу звернулися за коментарем до речника Полтавського ТЦК.

Трохи пізніше на офіційній сторінці Полтавському ТЦК та СП у Facebook повідомили, що 2-го березня, близько 10.20, до Кременчуцького РТЦК та СП поліція доставила 47-річного військовозобов’язаного. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Надалі він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру.

— Близько 17.40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість. Особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль реанімаційні заходи результатів не дали і о 18.30 було констатовано смерть, — йдеться у повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, травм у померлого громадянина немає. За даними медиків помер він від гострої серцевої недостатності.

Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин смерті чоловіка.

— Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення, - закликають у Полтавському ОТЦК.

Нагадаємо, що у жовтні в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов’язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством. 

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Кременчук військовозобов'язані ВЛК помер мобілізація
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Коментарі: 3

5 001
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:40

А які домисли можуть бути? Комісія ВЛК виходить некомпетентна, бо гостра сердцева недостатність не є раптовою. Якась болячка ж була? Тепер цікаво, всих тих, кого ця комісія визнала придатним шо, треба перепровіряти?


10 0
1 386
evil:
Сьогодні, 12:33

Надалі він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру

Написано так наче його ніхто силоміць не утримував. Наче мав спроможність піти до дому за речами, а він каже ні не треба, я тут у вас почекаю.

 


3 0
186
Prav:
Сьогодні, 13:12

Цитата: zzzzzz

Комісія ВЛК виходить некомпетентна, бо гостра сердцева недостатність не є раптовою. 

На те вона й гостра, що може виникнути раптово. Викликати її могла стресова ситуація, а не якась конкретна хвороба. Наприклад, таке трапилося з цілком здоровими молодими людьми (до 30 років), які потрапили під ракетний обстріл в Києві


0 1

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