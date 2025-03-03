У Полтавському обласному ТЦК прокоментували обставини смерті мобілізованого в Кременчуці

Керівництво обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин смерті чоловіка в Кременчуцькому районному ТЦК
«Кременчуцький Телеграф» сьогодні зранку повідомив, що 2 березня у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер чоловік. Він пройшов ВЛК та чекав на відправку, поскаржився на погане самопочуття, втратив свідомість. «Швидка», яка приїхала на виклик, констатувала смерть чоловіка. Ми одразу звернулися за коментарем до речника Полтавського ТЦК.
Трохи пізніше на офіційній сторінці Полтавському ТЦК та СП у Facebook повідомили, що 2-го березня, близько 10.20, до Кременчуцького РТЦК та СП поліція доставила 47-річного військовозобов’язаного. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Надалі він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, травм у померлого громадянина немає. За даними медиків помер він від гострої серцевої недостатності.
Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин смерті чоловіка.
Нагадаємо, що у жовтні в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов’язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством.
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