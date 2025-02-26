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Полеглому військовослужбовцю з Полтавщини Олегу Рубану присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 108

 

Загинув захисник у березні 2023 року на Донеччині

Ще одному полеглому захиснику з Полтавщини Олегу Рубану присвоїли звання Героя України — рідним полеглого захисника передали нагороду. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Полтавському ОТЦК повідомляють, що  народився захисник 5 червня 1997 року на Сумщині. Після навчання в Лебединському вищому професійному училищі лісового господарства восени 2017 року вступив до лав Збройних Сил України. У 2018 уклав контракт та до 22 лютого 2021 року служив у зоні операції Об'єднаних сил. Після закінчення терміну служби створив сім’ю та оселився в у Гребінківській громаді на Полтавщині.

На початку повномасштабного вторгнення Олег знову повернувся на військову службу — став добровольцем до лав у складі 112 бригади. Брав участь у звільненні Бучі, Ірпеня, Вовчанська Харківської області.

2 березня 2023 року під безперервними артилерійськими обстрілами Олег Рубан без втрат завів свою групу на бойову позицію та ефективно організував оборону. Воїн вчасно виявив приховану атаку та організував відбиття нападу, але сам загинув під час бою від кулі снайпера.

Того ж року захисника відзначили орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Нагадаємо, днями орден «Золота Зірка» із рук президента отримав військовий із Полтавщини Тенгіз Бердзенішвілі. Також іще чотирьом полеглим воїнам з Полтавщини посмертно присвоїли звання Героя України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження Герой України золота зірка війна воїни світла загиблий
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