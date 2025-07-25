У Горішніх Плавнях через недопалок сталася пожежа у багатоповерхівці

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 137

24 липня близько 13.00 у квартирі на восьмому поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Конституції в Горішніх Плавнях спалахнула пожежа. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області.

Вогонь знищив балконний блок, двері та домашні речі. Закоптив стіни та стелю на площі 100 м². На місці працювали дві машини 17-ї пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники діяли в апаратах захисту органів дихання.

Попередня причина займання — необережність під час паління. За даними офіцерів ДСНС, загоряння ймовірно спричинив недопалок.

Нагадаємо, що нещодавно квартира горіла у центрі Кременчука.