У Гадячі 11-річний хлопчик на квадроциклі врізався в паркан

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 236 Коментарів: 1

У місті Гадяч 11-річний хлопчик, керуючи квадроциклом, врізався в паркан. Інцидент стався на вулиці Василя Стуса. Про це 25 липня повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Поліцейські дізналися про подію з соцмереж, де місцева мешканка розмістила допис з інформацією про ДТП. З’ясувалося, що під час руху дитина не впоралася з керуванням і пошкодила паркан.

Стосовно батьків малолітнього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево — його життя врятувати не вдалося.