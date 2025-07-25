У Гадячі 11-річний хлопчик на квадроциклі врізався в паркан

Поліція склала адмінпротокол на батьків за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини
*Фото ілюстративне
У місті Гадяч 11-річний хлопчик, керуючи квадроциклом, врізався в паркан. Інцидент стався на вулиці Василя Стуса. Про це 25 липня повідомили у Миргородському райвідділі поліції.
Поліцейські дізналися про подію з соцмереж, де місцева мешканка розмістила допис з інформацією про ДТП. З’ясувалося, що під час руху дитина не впоралася з керуванням і пошкодила паркан.
Стосовно батьків малолітнього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево — його життя врятувати не вдалося.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.