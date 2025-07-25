На Полтавщині знешкодили касетну бойову частину ракети Х-101: відео

Поблизу сільськогосподарських угідь у Полтавській області вибухотехніки поліції знищили касетну бойову частину ворожої ракети Х-101. Її було збито силами оборони України, проте під час падіння вона не вибухнула. Про це 25 липня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце прибули фахівці управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини. Після огляду залишків ракети вони встановили, що йдеться про касетну бойову частину. Її знищили на місці виявлення.
Поліція нагадує: залишки ракет, боєприпасів та дронів не можна чіпати чи переміщувати. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомити поліцію або ДСНС.
Напередодні вибухотехніки поліції знешкодили уламки російського дрона.
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