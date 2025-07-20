Учора в центрі Кременчука горіла квартира — надзвичайники

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Учора, 19 липня, близько 8.56 у Кременчуці на вулиці Небесної Сотні сталася пожежа в квартирі. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, у вогонь знищив домашнє майно, що знаходилося у квартирі. Саме приміщення від повного згоряння вдалося врятувати.

Гасили пожежу рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Попередньо внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Усі причини та обставини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях під час пожежі у квартирі постраждала жінка.