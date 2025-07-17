Учора в Горішніх Плавнях сталася пожежа у квартирі — жінка отримала травму

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Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору

Учора, 16 липня, о 11.25 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Гірників в м. Горішні Плавні. За вказаною адресою прибув підрозділ ДСНС та відразу розпочав гасіння пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Через значне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальники оперативно загасили пожежу не давши вогню поширитися кімнатами квартири чим її і врятували. Внаслідок пожежі вогнем знищено вживані речі та пошкоджені меблі, вікно, стіни та стелю.

Через пожежу мешканка даної квартири отримала травми. Причину займання на разі встановлюють фахівці ДСНС.