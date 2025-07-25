На Кременчуччині вогонь знищив ячмінь і стерню: у Великих Кринках горіло поле

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24 липня у селі Великі Кринки Глобинської громади сталася пожежа на сільськогосподарському полі. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 12.08. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Полтавській області.

На місце події виїхали вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони. Вони ліквідували пожежу.

За інформацією ДСНС, вогонь знищив ячмінь на площі 0,2 гектара та поживні залишки на такій самій площі. Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, на початку місяця під Полтавою згоріло 130 гектарів пшениці.