УЗ вводить верифікацію через Дію для купівлі й повернення квитків: на які потяги квитки в касах більше не продаватимуть

З 1 серпня Укрзалізниця вводить обов’язкову верифікацію особи через Дія.Підпис при купівлі та поверненні квитків на деякі популярні внутрішні рейси. Про це повідомила пресслужба компанії.
На першому етапі нововведення стосуватиметься наступних поїздів:
№105/106 Одеса — Київ
№91/92 Львів — Київ
№29/30 Київ — Ужгород
№12 Львів — Одеса
№27/28 Київ — Чоп
Придбати квитки на ці рейси у касах буде неможливо — лише через онлайн-сервіси з верифікацією.
Укрзалізниця пояснює, що мета — зменшити зловживання під час придбання квитків, зокрема спроби їх перепродажу. Верифікація не стосуватиметься рейсів зі спецрезервом для військових — захисники можуть надалі користуватись сервісом «Армія+».
У компанії також повідомили, що працюють над впровадженням авторизації в застосунку через BankID.
Нагадаємо, що УЗ також посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди — на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони.
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