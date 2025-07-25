УЗ вводить верифікацію через Дію для купівлі й повернення квитків: на які потяги квитки в касах більше не продаватимуть

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

З 1 серпня Укрзалізниця вводить обов’язкову верифікацію особи через Дія.Підпис при купівлі та поверненні квитків на деякі популярні внутрішні рейси. Про це повідомила пресслужба компанії.

На першому етапі нововведення стосуватиметься наступних поїздів:

№105/106 Одеса — Київ

№91/92 Львів — Київ

№29/30 Київ — Ужгород

№12 Львів — Одеса

№27/28 Київ — Чоп

Придбати квитки на ці рейси у касах буде неможливо — лише через онлайн-сервіси з верифікацією.

Укрзалізниця пояснює, що мета — зменшити зловживання під час придбання квитків, зокрема спроби їх перепродажу. Верифікація не стосуватиметься рейсів зі спецрезервом для військових — захисники можуть надалі користуватись сервісом «Армія+».

У компанії також повідомили, що працюють над впровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Нагадаємо, що УЗ також посилює контроль під час посадки пасажирів у поїзди — на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони.