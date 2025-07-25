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Кременчук, Війна

Морський піхотинець з Кременчука Сергій Горошко отримав від Головнокомандувача ЗСУ почесну відзнаку «Золотий хрест»

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 415

 

Він брав безпосередню участь у встановлені інженерних загороджень та фортифікаційному обладнанні лінії оборони на різних ділянках фронту, зокрема, на Херсонщині, а також в районі Покровська та Мирнограда на Донеччині

За проявлену мужність під час виконання завдань з підготовки місцевості, створенні системи інженерних загороджень, фортифікаційних споруд та рубежів оборони матрос Горошко Сергій Григорович нагороджений почесною відзнакою «Золотий Хрест». Бойову нагороду військовому вручив особисто Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Сергій Горошко народився в Казахстані, а до України його родина переїхала, коли йому було три роки. До війни Сергій мав справу з технікою — працював на різних фірмах, зокрема й за кордоном.

У травні 2023 року Кременчуцьким районним ТЦК та СП Сергій Горошко був призваний до лав 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Наразі матрос Сергій Горошко проходить військову службу на посаді машиніста екскаватора інженерно-саперної роти 38-ї ОБрМП ім. Гетьмана Петра Сагайдачного 30-го корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ.

Він брав безпосередню участь у встановлені комбінованих інженерних загороджень та фортифікаційному обладнанні лінії оборони на різних ділянках фронту, зокрема, на Херсонщині, а також в районі Покровська та Мирнограда на Донеччині

Після отримання почесної відзнаки Сергій Горошко продовжує гідно виконувати бойові завдання в лавах «воїнів трьох стихій» та боронити рідну землю від російських загарбників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що воїн з Полтавщини молодший сержант Костянтин Голуб отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Ми також писали, що бойову відзнаку «Золотий Хрест» від Олександра Сирського отримав морпіх з Полтавщини Роман Литвиненко.

Наприкінці минулого року ми повідомляли, що «Золотий хрест» отримав військовий з Кременчуччини Геннадій Сафронов.

А у червні 2024 року ми писали, що відзнаку «Золотий хрест» за оборону Авдіївки отримали танкіст із Кременчука Ігор Троценко та головний сержант взводу 58 окремої мотопіхотної бригади Сергій з позивним «Фотон».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: 38 окрема бригада морської піхоти
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Сирський морська піхота Золотий хрест відзнака
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