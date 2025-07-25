У Кременчуцькому районі поліція розшукала підлітків, які вдерлись у приватний будинок і пошкодили майно

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Як встановили правоохоронці, на місці були 6 підлітків із Нової Знам’янки, Піщаного та Вільної Терешківки

Правоохоронці встановили особи 6 підлітків, які чинили хуліганські дії на території приватного домоволодіння у Піщанській громаді. Про це повідомило Суспільне з посиланням на слова речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко.

За її інформацією, 24 липня одна із місцевих побачила відео і написала заяву до поліції із проханням встановити та провести профілактичну роботу з учасниками події.