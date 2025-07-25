У Кременчуцькому районі поліція розшукала підлітків, які вдерлись у приватний будинок і пошкодили майно

Як встановили правоохоронці, на місці були 6 підлітків із Нової Знам’янки, Піщаного та Вільної Терешківки
Правоохоронці встановили особи 6 підлітків, які чинили хуліганські дії на території приватного домоволодіння у Піщанській громаді. Про це повідомило Суспільне з посиланням на слова речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко.
За її інформацією, 24 липня одна із місцевих побачила відео і написала заяву до поліції із проханням встановити та провести профілактичну роботу з учасниками події.
Як встановили правоохоронці, на місці були 6 підлітків із Нової Знам’янки, Піщаного та Вільної Терешківки.
Вказано, що у будинку ніхто не проживає. За попередньою інформацією із відео з соцмереж, неповнолітні зламали замки, залізли до хати, потрощили все і влаштували безлад. Також спалили родинні фото жінки, яка там колись жила.
Нині правоохоронці встановлюють роль кожного учасника цього дійства для того, щоб притягнути батьків до юридичної відповідальності, розповіли в поліції.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.