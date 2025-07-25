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Полтавські рибоохоронці передали бійцям ЗСУ 2 725 метрів конфіскованих браконьєрських сіток

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 111

 

Раніше ці знаряддя служили злочинному вилову риби, а тепер — захищають життя українських військових на Харківському та Куп’янському напрямках

Сьогодні, 25 липня, Полтавський рибоохоронний патруль передав чергову партію конфіскованих браконьєрських сіток нашим захисникам. Цього разу сітки отримала 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Про це повідомила пресслужба Полтавського рибоохоронного патруля.

Загалом бійцям передали 46 сіток загальною довжиною 2 725 метрів. Раніше ці знаряддя служили злочинному вилову риби, а тепер — захищають життя українських військових на Харківському та Куп’янському напрямках. Сітки використовують для захисту від FPV-дронів, маскування позицій і техніки. Там, де колись вони нищили природу — тепер рятують людей.

Від початку 2025 року Полтавський рибоохоронний патруль передав на фронт 256 сіток, загальною довжиною  15 883 метрів. Передача майна відбувається відповідно до чинного законодавства, зокрема до п. 20 постанови Кабміну № 1340 та розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації.

— Такі дії — не лише приклад ефективної взаємодії між природоохоронними службами та оборонцями України. Це символ єдності, коли навіть конфісковане майно перетворюється на зброю оборони. Це про відповідальність, про свідомість, про віру в перемогу, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора ми писали, що на Кременчуцькому водосховищі браконьєри ловили рибу з промислового судна — державі завдано збитків на 3 млн грн. Під час викриття правопорушення поліцейські виявили сітки довжиною 200 метрів.

Нещодавно ми писали, що браконьєр у ставку виловив 7,5 кг риби, переважно карасів — йому нарахували збитків на 104 тис. грн та відкрили кримінальне провадження.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: рибоохоронний патруль сітки допомога військовим
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