За 15 тисяч гривень — фальшиве посвідчення ДСНС: у Кременчуці затримали чоловіка, який «бронював» від мобілізації

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 454

Правоохоронці підозрюють жителя Кременчука у виготовленні підробних посвідчень працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ухилення від мобілізації. Чоловіка затримали за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів. Про це стало відомо з ухвали Шевченківського районного суду міста Полтави за 18 липня.

За даними слідства, у червні 2025 року підозрюваний запропонував військовозобов’язаному придбати посвідчення співробітника ДСНС. Він попросив фотокартки у формі офіцера. 27 червня в районі вулиці Героїв Маріуполя фігурант отримав фото та 14 липня на тому ж місці передав клієнту підробку в обмін на 15 тисяч гривень.

Того ж вечора правоохоронці затримали підозрюваного. Нині слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині Служба безпеки України ліквідувала чергові схеми ухилення від мобілізації: серед організаторів — посадовиця Департаменту Полтавської ОВА.