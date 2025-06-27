На Полтавщині судитимуть рибного браконьєра, який завдав збитків громаді на понад 6 мільйонів гривень

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Жителя Черкащини судитимуть за незаконний вилов риби у Сулинській затоці. Справу розгляне Глобинський суд, позов подала прокуратура

Жителя Черкаської області судитимуть за незаконний вилов риби у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища. Чоловік завдав шкоди навколишньому середовищу на понад 6 мільйонів гривень.

Як повідомила Глобинська окружна прокуратура, у листопаді 2024 року мешканець села Жовнине Золотоніського району здійснив вилов понад 800 одиниць риби поблизу села Святилівка Кременчуцького району Полтавської області. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 249 КК України — незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

Досудове розслідування вже завершене. Обвинувальний акт передали до Глобинського районного суду. Прокуратура також подала позов про стягнення завданих збитків до бюджету Градизької громади.

Справу розслідував підрозділ дізнання поліції Кременчуцького району.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали браконьєра: той наловив риби та раків на понад 230 тисяч гривень.