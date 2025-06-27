Треті роковини страшної трагедії: у Кременчуці вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару по «Амстору»

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 371

27 червня стало датою, яка назавжди закарбувалася у пам'яті кожного жителя Кременчука. Цього дня, три роки тому, близько 15.51 армія РФ випустила крилату ракету Х-22, яка влучила у торговий центр «Амстор». Тоді в «Амсторі» було багато відвідувачів — працювали магазини одягу, побутової техніки, продуктовий магазин. У результаті ракетного удару 22 людини загинули, більше сотні дістали поранення.

Як і торік, громада міста зібралася поблизу місця трагедії, аби вшанувати пам’ять кожного і кожної, чиє життя так раптово і несправедливо обірвала російська ракета.

Рідні та близькі загиблих, міська влада й небайдужі містяни та ті, кому вдалося врятуватися внаслідок ракетного удару прийшли вшанувати тих, чиє життя назавжди обірвалося того страшного дня.

Розпочався захід із хвилини мовчання, під час якої згадали поіменно кожного і кожну, хто загинув того дня.

Панахиду за усіма загиблими відслужили священнослужителі Кременчуцької громади на чолі із настоятелем Свято-Миколаївського собору Володимиром Макогоном.

Після спільної молитви усі присутні поклали квіти да символічного меморіалу, а також запалили лампадки у пам'ять про загиблих. Покладання традиційно відбувалося під пісню кременчужанки Віти Татарінової, яку вона написала в пам'ять про трагедію.