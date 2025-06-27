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Кременчуцька міська рада продовжили строк оренди землі забудовнику лише на рік замість 3-х: де саме та чому

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 91

  

ТОВ «Горлиця» не провела благоустрою прибудинкової території, зокрема не встановила новий та не відновила старий дитячі майданчики

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 27 червня, депутати зменшили термін оренди земельної ділянки для забудовника ТОВ «Горлиця» — замість трьох років надали на один. Таке рішення депутати ухвалили під час розгляду питання про укладення договору оренди землі на новий строк у зв’язку з закінченням попереднього строку оренди.

Сесію Кременчуцької міської ради сьогодні відкрили з 18-хвилинної затримкою — чекали на депутатів

Земельна ділянку площею 3687 кв. м призначена для будівництва 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Вадима Пугачова, 24 (між парком Миру та кар’єром «Кварц» — ред.). Будівництво розпочали ще у 2013 році, житловий будинок звели, але досі не передали його в експлуатацію.

За словами міського голови Віталія Малецького, раніше у ТОВ «Горлиця» була заборгованість перед міським бюджетом по сплаті земельного податку та пайового внеску. Наразі її погасили, але забудовник не закінчив благоустрій прилеглої території: не встановив нового дитячого майданчику та не відновив частково знесений під час будівництва дитячий майданчик сусіднього будинку.

— Вони там лише уклали плиткою увесь двір та огородили. І на цьому все, — зауважив мер.

  

Нагадаємо, сьогодні на сесії міської ради не продовжили оренду земельної ділянки для довгобуду на Раківці — депутати хочуть переконатися у безпечності баштового крана, який встановлений на будівельному майданчику понад 10 років тому. Питання щодо надання в оренду ТОВ «Моноліт-19» земельної ділянки для закінчення будівництва 10-поверхового будинку зняли з розгляду з міркувань безпеки. Забудовнику запропонували звернутися до відповідного державного органу для перевірки технічного стану крана або ж його демонтувати до часу реального продовження будівельних робіт.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія оренда землі довгобуд благоустрій дитячий майданчик
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