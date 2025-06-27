Кременчуцька міська рада продовжили строк оренди землі забудовнику лише на рік замість 3-х: де саме та чому

ТОВ «Горлиця» не провела благоустрою прибудинкової території, зокрема не встановила новий та не відновила старий дитячі майданчики
На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 27 червня, депутати зменшили термін оренди земельної ділянки для забудовника ТОВ «Горлиця» — замість трьох років надали на один. Таке рішення депутати ухвалили під час розгляду питання про укладення договору оренди землі на новий строк у зв’язку з закінченням попереднього строку оренди.
Сесію Кременчуцької міської ради сьогодні відкрили з 18-хвилинної затримкою — чекали на депутатів
Земельна ділянку площею 3687 кв. м призначена для будівництва 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Вадима Пугачова, 24 (між парком Миру та кар’єром «Кварц» — ред.). Будівництво розпочали ще у 2013 році, житловий будинок звели, але досі не передали його в експлуатацію.
За словами міського голови Віталія Малецького, раніше у ТОВ «Горлиця» була заборгованість перед міським бюджетом по сплаті земельного податку та пайового внеску. Наразі її погасили, але забудовник не закінчив благоустрій прилеглої території: не встановив нового дитячого майданчику та не відновив частково знесений під час будівництва дитячий майданчик сусіднього будинку.
Нагадаємо, сьогодні на сесії міської ради не продовжили оренду земельної ділянки для довгобуду на Раківці — депутати хочуть переконатися у безпечності баштового крана, який встановлений на будівельному майданчику понад 10 років тому. Питання щодо надання в оренду ТОВ «Моноліт-19» земельної ділянки для закінчення будівництва 10-поверхового будинку зняли з розгляду з міркувань безпеки. Забудовнику запропонували звернутися до відповідного державного органу для перевірки технічного стану крана або ж його демонтувати до часу реального продовження будівельних робіт.
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