Сесію Кременчуцької міської ради сьогодні відкрили з 18-хвилинної затримкою — чекали на депутатів

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На сесії у відкритому режимі розглянули 28 питань порядку денного та низку питань у закритому режимі — тих, що мають інформацію оборонного характеру

У п’ятницю, 27 червня, відбулося друге пленарне засідання позачергової ХХХ сесії Кременчуцької міської ради. Сесійне засідання розпочали з 18-хвилинним запізненням — о 10.18. За словами міського голови Віталія Малецького, у залі не було потрібного для її відкриття кворуму (22 депутати — ред.). Лише о 10.24 провели реєстрацію і з врахуванням тих депутатів, що взяли участь в роботі сесії онлайн, нарахували 25 народних обранців.

Перед хвилиною мовчання Віталій Малецький нагадав про загиблих захисників України та про те, що рівно 3 роки тому російська армія ракетою знищила ТЦ «Амстор», в якому загинуло 22 жителя Кременчука.

Команда «Кременя» U-16 отримала грамоти міськради

Перед початком роботи сесії мер Кременчука Віталій Малецький відзначив команду ФК «Кремінь» 2008 року народження й вручив грамоти гравцям та тренеру Олександру Диндікову та підприємцю Ярославу Ботвиненку.

Перші 15 питань порядку денного депутати на сесії ухвалили «пакетним» голосуванням — без обговорення. Ці питання раніше розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісії й тому їм зміст був усім зрозумілим.

Таким чином були ухвалені нові ставки єдиного податку, а також ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно на території Кременчуцької міської територіальної громади.

До «пакету» увійшли також зміни та доповнення до:

«Програми економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік»;

«Стратегічної програми розвитку освіти «Освіта Кременчука

на 2022-2025 роки»;

на 2022-2025 роки»; «Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»

на 2024-2026 роки»;

на 2024-2026 роки»; «Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»»

на 2023-2025 роки»;

на 2023-2025 роки»; «Комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» на 2025 рік»;

«Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2025-2027 роки»;

Міської цільової програми з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки «Безпечний Кременчук»;

«Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази

КП КПС ШРБУ на 2025 — 2027 роки».

Під час «пакетного» голосування до Віталія Малецького звернувся голова земельної комісії Сергій Порчирян, який задав питання щодо останньої програми. Він поцікавився ходом ремонту міжквартальних доріг у Кременчуці.

— Відповідь на ваше запитання я надам в закритій частині пленарного засідання… Роботи по встановленню бортового каменю, з підготовки, грейдеруванню не зупиняються. Є певні складнощі щодо асфальтування. Ми працюємо над тим, щоб їх вирішити, але це потребує додаткових коштів, проходження певних митних процедур. Тому орієнтовно до середини липня асфальтування в нас не буде, — пояснив Віталій Малецький.

Депутати також внесли зміни до рішення щодо затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради, проголосували за реорганізацію Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» в Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» й затвердили муніципальну доплату працівникам підприємств, що підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства.

Комунальникам у Кременчуці хочуть встановити муніципальну доплату: скільки на це потірбно грошей

Нагадаємо, 19 червня ми писали, що у Кременчуці планують встановити муніципальні доплати працівникам підприємств у сфері житлово-комунального господарства. За словами міського голови Віталія Малецького, на ці виплати потрібно близько 6,5 млн грн.

Доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.

Також нещодавно муніципальні доплати встановили працівникам виконавчих органів.