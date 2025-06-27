Сесію Кременчуцької міської ради сьогодні відкрили з 18-хвилинної затримкою — чекали на депутатів

На сесії у відкритому режимі розглянули 28 питань порядку денного та низку питань у закритому режимі — тих, що мають інформацію оборонного характеру
У п’ятницю, 27 червня, відбулося друге пленарне засідання позачергової ХХХ сесії Кременчуцької міської ради. Сесійне засідання розпочали з 18-хвилинним запізненням — о 10.18. За словами міського голови Віталія Малецького, у залі не було потрібного для її відкриття кворуму (22 депутати — ред.). Лише о 10.24 провели реєстрацію і з врахуванням тих депутатів, що взяли участь в роботі сесії онлайн, нарахували 25 народних обранців.
Перед хвилиною мовчання Віталій Малецький нагадав про загиблих захисників України та про те, що рівно 3 роки тому російська армія ракетою знищила ТЦ «Амстор», в якому загинуло 22 жителя Кременчука.
Команда «Кременя» U-16 отримала грамоти міськради
Перед початком роботи сесії мер Кременчука Віталій Малецький відзначив команду ФК «Кремінь» 2008 року народження й вручив грамоти гравцям та тренеру Олександру Диндікову та підприємцю Ярославу Ботвиненку.
Перші 15 питань порядку денного депутати на сесії ухвалили «пакетним» голосуванням — без обговорення. Ці питання раніше розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісії й тому їм зміст був усім зрозумілим.
Таким чином були ухвалені нові ставки єдиного податку, а також ставки та пільги зі сплати податку на нерухоме майно на території Кременчуцької міської територіальної громади.
До «пакету» увійшли також зміни та доповнення до:
Під час «пакетного» голосування до Віталія Малецького звернувся голова земельної комісії Сергій Порчирян, який задав питання щодо останньої програми. Він поцікавився ходом ремонту міжквартальних доріг у Кременчуці.
Депутати також внесли зміни до рішення щодо затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради, проголосували за реорганізацію Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» в Комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «ТУРБОТА» й затвердили муніципальну доплату працівникам підприємств, що підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства.
Комунальникам у Кременчуці хочуть встановити муніципальну доплату: скільки на це потірбно грошей
Нагадаємо, 19 червня ми писали, що у Кременчуці планують встановити муніципальні доплати працівникам підприємств у сфері житлово-комунального господарства. За словами міського голови Віталія Малецького, на ці виплати потрібно близько 6,5 млн грн.
Доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.
Також нещодавно муніципальні доплати встановили працівникам виконавчих органів.
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