На Полтавщині у водоймі знайшли тіло жінки — поліція

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Учора, 26 червня, близько 9.00 у водоймі села Абазівка на Полтавщині місцеві жителі помітили тіло жінки. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, загиблою є 46-річна місцева жителька. Її тіло відправили на судово-медичну експертизу для ддя встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Світловодську із Кременчуцього водосховища дістали тіло потопельника.



