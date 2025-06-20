У Світловодську з Кременчуцького водосховища дістали тіло чоловіка

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Увечері 19 червня у Світловодську з вод Кременчуцького водосховища рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.

Тіло знайшли близько 18.30 біля берега — в районі вулиці Городоцької. Особовий склад 17-ї пожежно-рятувальної частини дістав його з води на берег.

Особу загиблого наразі встановлюють. Причину смерті та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі в Горішніх Плавнях знайшли тіло жінки.