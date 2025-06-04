У Дніпрі у Горішніх Плавнях знайшли тіло потопельниці. Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
За попередніми даними, зникла кілька днів тому — вона пішла з дому, і відтоді її розшукували рідні.
Нині офіційного коментаря правоохоронців щодо події немає.
Нагадаємо, цими вихідними у Сухому Кагамлику побилзу берега рибалка помітив тіло чоловіка. Потопельника дістали на берег, його тіло відправили на судово-медичнку експертизу.
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