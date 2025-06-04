У Дніпрі в Горішніх Плавнях знайшли тіло жінки — соцмережі

Сьогодні, 12:46 Переглядів: 0

Є інформація, що загиблу вже кілька днів розшукували рідні

У Дніпрі у Горішніх Плавнях знайшли тіло потопельниці. Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

За попередніми даними, зникла кілька днів тому — вона пішла з дому, і відтоді її розшукували рідні.

Нині офіційного коментаря правоохоронців щодо події немає.

Нагадаємо, цими вихідними у Сухому Кагамлику побилзу берега рибалка помітив тіло чоловіка. Потопельника дістали на берег, його тіло відправили на судово-медичнку експертизу.