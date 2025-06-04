Класифікація посад та система грейдів: Зеленський підписав закон про нову систему оплати праці держслужбовців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 94 Коментарів: 2

Новий закон передбачає чітке розділення заробітної плати держслужбовців на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%) частини

Президент Володимир Зеленський учора підписав закон №4282-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад».

Відповідний законопроєкт №8222 був зареєстрований у Верховній Раді ще 23 листопада 2022 року. Його прийняли за основу у липні 2023 року, а ухвалили в цілому 11 березня 2025 року.

Новий закон передбачає чітке розділення зарплати на фіксовану та варіативну частини, що забезпечить більшу прозорість й справедливість у виплатах.

Він передбачає:

класифікацію посад державної служби;

впровадження системи грейдів;

чітке розділення заробітної плати на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%) частини.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, він «спрямований на реформування оплати праці державних службовців шляхом запровадження прозорої системи на основі класифікації посад та грейдів». Новий закон посилює роль посадового окладу та обмежує необґрунтовані додаткові виплати, а також допомагає оптимізувати чисельність працівників держорганів.

Ініціатори законопроєкту прогнозують, що він дозволить уніфікувати підходи до визначення рівня оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад — з урахуванням рівня відповідальності та функціонального навантаження.

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