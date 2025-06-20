У Кременчуці очищують Сухий Кагамлик: працює амфібія Truxor

У Кременчуці розпочали роботи з очищення русла річки Сухий Кагамлик. Про це 20 червня повідомила пресслужба мерії. Для прибирання водоростей і очерету використовують спеціалізовану техніку — багатофункціональну самохідну амфібію Truxor.
Наразі техніка працює поблизу пляжу у парку «Кагамлицький».
Нагадаємо, що підготовка пляжів до Купального сезону розпочалася у Кременчуці 5 травня. А станом на 6 червня Центр громадського здоровʼя визнав придатними для купання кременчуцькі пляжі й на Дніпрі, і на Кагамлику.
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