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У Кременчуці очищують Сухий Кагамлик: працює амфібія Truxor

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

 Роботи тривають біля пляжу у парку «Кагамлицький»

У Кременчуці розпочали роботи з очищення русла річки Сухий Кагамлик. Про це 20 червня повідомила пресслужба мерії. Для прибирання водоростей і очерету використовують спеціалізовану техніку — багатофункціональну самохідну амфібію Truxor.

Перші ділянки, де вже провели очищення:

  • біля «Спорт Лайфу» на проспекті Лесі Українки;
  • по вулиці Керченській — біля садиб № 20 і 22;
  • у районі перехрестя вулиць Героїв України та Героїв Крут (пров. Чарівний) на Молодіжному.

Наразі техніка працює поблизу пляжу у парку «Кагамлицький».

Нагадаємо, що підготовка пляжів до Купального сезону розпочалася у Кременчуці 5 травня. А станом на 6 червня Центр громадського здоровʼя визнав придатними для купання кременчуцькі пляжі й на Дніпрі, і на Кагамлику.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа
Теги: Сухий Кагамлик Truxor T40 Аква-Сервіс пляжі купальный сезон
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