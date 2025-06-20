«Пройшов справжнє пекло війни». На війні загинув воїн кременчуцької бригади Микола Царицин

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Односельці зустріли Героя на колінах зі сльозами на очах та щирою молитвою на вустах. Його останній шлях до рідного дому був устелений квітами вздовж усієї дороги рідного села

Під час виконання бойового завдання, захищаючи волю та незалежність України, загинув військовий Микола Царицин. Мешканець Зіньківської громади служив у 107 реактивній Кременчуцькій бригаді. За проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою двічі нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест». Загинув військовий на російсько-українській війні 15 серпня 2024 року. Лише через 9 місяців вдалося попрощатися із захисником України.

13 травня воїна Миколу Царицина провели в останню путь у Зіньківській громаді. Односельці зустріли Героя на колінах зі сльозами на очах та щирою молитвою на вустах. Його останній шлях до рідного дому був устелений квітами вздовж усієї дороги рідного села. Поховали Миколу Царицина з військовими почестями на кладовищі Кирило-Ганнівки.

— Микола пройшов справжнє пекло війни — бачив те, чого не повинна бачити жодна людина. Але мужньо стояв до кінця, до останнього подиху — за нас, за Україну. Важко сприймати смерть наших захисників. Ще важче знайти слова втіхи і підтримки для рідних, близьких та знайомих загиблого, — йдеться у повідомленні Зіньківської міської ради.

Народився Микола Миколайович Царицин 26 травня 1995 року у Кирило-Ганнівці. Після закінчення місцевої школи, навчався у Полтавському професійно-технічному училищі. Згодом вступив до лав української армії. Після повернення додому влаштувався водієм великовантажних автомобілів у ТОВ «Агро-Ера».

26 травня 2021 року разом зі своєю коханою Юлією Микола став на весільний рушник. Молоде подружжя будувало плани на щасливе майбутнє. Лютий 2022 року докорінно змінив життя. З початку повномасштабного вторгнення Микола став на захист країни.