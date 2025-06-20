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Культура, Кременчук, Люди

«Це мій вибір, моя віра, моя культура»: як у Кременчуці ламали стереотипи про Іслам

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 298

У Кременчуці пройшли Місяць культури ісламу: екскурсії, лекції та майстер-класи допомогли містянам краще зрозуміти іслам і позбутися стереотипів. Ініціатива мечеті демонструє, що діалог, а не страх, є шляхом до злагоди та порозуміння

Протягом місяця в мечеті нашого міста тривала ініціатива — «Дні культури ісламу у Кременчуці». Ініціатива об’єднала екскурсії, лекції та майстер-класи з однією метою — розвіяти міфи про іслам та налагодити діалог із місцевою громадою.

Цикл подій організувало Духовне управління мусульман України, яке вже тривалий час працює над тим, аби українське суспільство мало достовірне уявлення про іслам як релігію, культуру та невід’ємну частину сучасної України.

 

«Я сам українець і мусульманин. Я люблю цю землю, цю культуру. І ми хочемо, щоби про іслам судили не за стереотипами, а за знанням», — каже Асад Кислий, імам Кременчуцької мечеті.

Відкриті двері — відкриті розуми

Події в межах Місяця культури збіглися з низкою важливих дат: Днем міста, завершенням навчального року та новим святом — Днем міжкультурної злагоди, затвердженим Президентом України.

Мечеть приймала учнів,  викладачів, бібліотекарів, музейників та всіх охочих. Екскурсії проводили для груп від 20 до 50 осіб. Відвідувачі знайомилися з архітектурою мечетей у різних країнах, елементами молитви, традиційним одягом, культурою гостинності та предметами побуту мусульманських народів.

Завершував зустрічі майстер-клас із зав’язування хіджабів, який проводили мусульманки — мешканки Кременчука. Вони відповідали на питання гостей та пояснювали, чому носіння хустки — це їхній свідомий вибір, а не нав’язаний обов’язок.

«Це мій вибір, моя віра, моя культура», — зазначила одна з учасниць.

Окрема експозиція була присвячена жінкам в ісламі. У ній розповідали, зокрема, про Марію (Мар’ям арабською) — матір Ісуса, іменем якої названа ціла сура Корану (Кур'ану). Організатори наголошували: в ісламі жінка — поважна фігура, а не символ пригнічення, як це часто подається у стереотипах.

Іслам — не про насильство

Імам і старійшина громади не оминули й одну з найболючіших тем: міф про іслам як про релігію тероризму.

 

«Це неправда, яку роками транслювали мас-медіа. Мовляв, мусульмани — агресивні, жорстокі, загрозливі. Але ми — не образ з телевізора. Ми живемо поруч із вами, працюємо, навчаємося, воюємо за свободу на фронті», — розповідає Тагір Таїров, старійшина громади.

Без проповіді — з повагою

Організатори підкреслюють: події не мали нічого спільного з релігійною пропагандою. Йдеться про просвіту, діалог та розуміння.

На гостей чекали національні костюми, мистецтво каліграфії, східні ароматичні олії, аксесуари для молитви та рідкісні видання. Серед них — мініатюрний Коран, повністю вміщений на одному аркуші паперу.

«Люди приходили з настороженістю, а виходили — усміхнені, здивовані, вдячні. Це означає, що мета досягнута. Ми не нав’язуємо — ми пояснюємо», — додає Таїров.

Порозуміння — основа майбутнього

Місяць ісламської культури у Кременчуці став прикладом того, як просте знайомство з іншим може зруйнувати роками укорінені упередження.

У країні, що бореться за свободу, немає місця ворожнечі на релігійному чи етнічному ґрунті. Є місце тільки для поваги, відкритості — і правди.

P.S. 20 червня завершуються Дні культури ісламу в Кременчуці, але кожен охочий у будь-який час може завітати до мечеті, щоб дізнатися більше, отримати правдиву інформацію про Іслам, розвіяти міфи та позбутися упереджень.


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Автор: Сабіна Юркіна
Теги: іслам мечеть культура
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