«Це мій вибір, моя віра, моя культура»: як у Кременчуці ламали стереотипи про Іслам

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 298

У Кременчуці пройшли Місяць культури ісламу: екскурсії, лекції та майстер-класи допомогли містянам краще зрозуміти іслам і позбутися стереотипів. Ініціатива мечеті демонструє, що діалог, а не страх, є шляхом до злагоди та порозуміння

Протягом місяця в мечеті нашого міста тривала ініціатива — «Дні культури ісламу у Кременчуці». Ініціатива об’єднала екскурсії, лекції та майстер-класи з однією метою — розвіяти міфи про іслам та налагодити діалог із місцевою громадою.

Цикл подій організувало Духовне управління мусульман України, яке вже тривалий час працює над тим, аби українське суспільство мало достовірне уявлення про іслам як релігію, культуру та невід’ємну частину сучасної України.

«Я сам українець і мусульманин. Я люблю цю землю, цю культуру. І ми хочемо, щоби про іслам судили не за стереотипами, а за знанням», — каже Асад Кислий, імам Кременчуцької мечеті.