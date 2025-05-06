У Кременчуці розпочалася підготовка пляжів до купального сезону

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У Кременчуці розпочалася підготовка до купального сезону. Про це інформують працівники комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс», які й проводять відповідні роботи.

Нині працівники підприємства уже виконали роботи з боронування пляжного піску, почали ремонтувати та фарбувати пляжне обладнання, видаляти зайву рослинність на узбережжях річок та озер, косити траву. Також встановлюють інформаційні таблички.

Крім того, на місці масового відпочинку біля води поблизу човнової станції Демурівка працівники Аква-Сервісу замінили нові місця для приготування їжі на вогнищі.

Невдовзі на пляжі міста планують завезти та просіяти пляжний пісок із використанням спеціалізованої техніки, а також перевезти та встановити пляжне обладнання, яке прибирали на зимовий період.

Нагадаємо, торік у Кременчуці купальний сезон розпочався 1 червня.