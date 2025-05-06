У Кременчуці відбудеться зустріч з автором книги «Тайммен» Дмитром Зіненком (афіша)

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10 травня, у Кременчуці відбудеться зустріч із Дмитром Зіненком — письменником із Хорола та переможцем Молодої Коронації слова 2022 року.

Подія пройде у просторі «Крапля» (вул. Івана Мазепи, 37а) і розпочнеться о 17.00.

Це буде затишна камерна презентація, де автор вперше прочитає уривки зі своєї нової книги, поділиться творчими задумами та поспілкується з гостями.

На відвідувачів чекає:

перше публічне читання з нової книги Дмитра Зіненка;

автограф-сесія;

можливість придбати книжки;

сюрприз, про який дізнаються лише ті, хто прийде.

Вхід — за вільний донат на підтримку Збройних сил України.