10 травня, у Кременчуці відбудеться зустріч із Дмитром Зіненком — письменником із Хорола та переможцем Молодої Коронації слова 2022 року.
Подія пройде у просторі «Крапля» (вул. Івана Мазепи, 37а) і розпочнеться о 17.00.
Це буде затишна камерна презентація, де автор вперше прочитає уривки зі своєї нової книги, поділиться творчими задумами та поспілкується з гостями.
На відвідувачів чекає:
Вхід — за вільний донат на підтримку Збройних сил України.
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