На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 1,3 млн грн

Минулого тижня в акваторії Кременчуцького водосховища у межах Кіровоградської області співробітники держекоінспекції затримали чергового браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.
За попередніми даними, сталася подія минулого четверга, 1 травня. Правоохоронці помітили браконьєра, який із човна ловив рибу за допомогою сіток загальною довжиною 1120 м.
У сітках правоохоронці виявили 697 одиниць спійманої риби: карась — 54 шт., лящ — 76 шт., судак — 21 шт., сазан — 2 шт., щука — 1 шт., окунь — 119 шт., плітка — 177 шт., плоскирка — 247 шт.
Загальна сума збитків довкіллю за незаконний вилов риби становить 1 млн 361 тис. 428 грн.
На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які вилучили у браконьєра сітки, човен та спійману рибу.
Нагадаємо, у березні на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили 250 кг риби на понад 2 млн грн збитків.
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