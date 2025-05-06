На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 1,3 млн грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 301 Коментарів: 1

У чоловіка правоохоронці вилучили сітки, рибу та човен

Минулого тижня в акваторії Кременчуцького водосховища у межах Кіровоградської області співробітники держекоінспекції затримали чергового браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу. За попередніми даними, сталася подія минулого четверга, 1 травня. Правоохоронці помітили браконьєра, який із човна ловив рибу за допомогою сіток загальною довжиною 1120 м. У сітках правоохоронці виявили 697 одиниць спійманої риби: карась — 54 шт., лящ — 76 шт., судак — 21 шт., сазан — 2 шт., щука — 1 шт., окунь — 119 шт., плітка — 177 шт., плоскирка — 247 шт. Загальна сума збитків довкіллю за незаконний вилов риби становить 1 млн 361 тис. 428 грн. На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які вилучили у браконьєра сітки, човен та спійману рибу. Нагадаємо, у березні на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили 250 кг риби на понад 2 млн грн збитків.

Поділитись новиною



