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Надзвичайні новини

На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 1,3 млн грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 301 Коментарів: 1

 

У чоловіка правоохоронці вилучили сітки, рибу та човен

Минулого тижня в акваторії Кременчуцького водосховища у межах Кіровоградської області співробітники держекоінспекції затримали чергового браконьєра. Про це інформують у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

За попередніми даними, сталася подія минулого четверга, 1 травня. Правоохоронці помітили браконьєра, який із човна ловив рибу за допомогою сіток загальною довжиною 1120 м.

 

У сітках правоохоронці виявили 697 одиниць спійманої риби: карась — 54 шт., лящ — 76 шт., судак — 21 шт., сазан — 2 шт., щука — 1 шт., окунь — 119 шт., плітка — 177 шт., плоскирка — 247 шт.

Загальна сума збитків довкіллю за незаконний вилов риби становить 1 млн 361 тис. 428 грн.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, які вилучили у браконьєра сітки, човен та спійману рибу.

Нагадаємо, у березні на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які наловили 250 кг риби на понад 2 млн грн збитків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: браконьєри браконьєрство риба Кременчуцьке водосховище Держекоінспекція
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Коментарі: 1

5 079
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:08

А кулініч і не знала....або то людина дробота з його рибколхозу.....


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