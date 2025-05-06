«Кремінь» програв «Ниві» в Тернополі: ще крок до другої ліги

У Тернополі кременчуцька команда поступилася тернопільській «Ниві» — 1:3 у черговому матчі групи «вибування» у першій лізі.

Поєдинок у Тернополі — з розряду тих матчів, про які можна сміливо говорити: «Кремінь» на позитивніший результат (хоча б нічию) не награв. Від слова зовсім. Якщо у тернополян, крім трьох забитих голів, ще були два незараховані (забивалися з порушенням правил), були оплески місцевих вболівальників за сильний удар у поперечину воріт у виконанні Мар’яна Мисика, за ще кілька потенційно небезпечних загроз воротам Артема Матуса, то що в активі гостей?

Так, красивий гол Андрія Савіцького, коли «Кремінь» на 10-й хвилині завдяки його точному удару головою з лінії воротарського після точної передачі у виконанні Боровського відкрив рахунок у матчі. Справді гарний початок. Але що ж далі? А далі — лише кілька навіть не напівмоментів, а так — спроб потурбувати воротаря «Ниви» саме спробами ударів. Бо за увесь матч можна ще пригадати неточний удар все того ж Савіцького, Тилохи, потенційно небезпечний навіс в карний майданчик «Ниви» на Ждановича від Савіцького. Всі ці натяки на серйозні атаки навіть не змусили воротаря господарів хоча б похвилюватися.

Найприкріше те, що і за рахунку 2:1, а тим паче 3:1 на користь команди Юрія Вірта, коли до закінчення матчу залишалося ще більше ніж 20 хвилин, «Кремінь» не зробив навіть спроб якось переламати хід гри на свою користь.

Перший тайм цього поєдинку і справді пройшов у досить рівній грій, хіба що за дуже легкої територіальної переваги тернополян. А от друга половина зустрічі вдалася тернополянам, що потім відзначив і їхній тренер Юрій Вірт. І не в останню чергу внаслідок замін. Вимушений вихід на поле колишнього гравця «Кременя» Івана Паламарчука привів до другого голу «Ниви». Це саме Іван зробив простріл у карному на Резепова, який з дуже близької відстані й переправив м’яч у сітку воріт.

Згодом виходить на поле Вишинський, і захист «Кременя» дозволяє йому спокійно десь на лінії воротарського майданчика не тільки прийняти м’яч, а й другим дотиком направити його у дальній нижній кут воріт.

Ігор Климовський не мав чим відповісти своєму візаві у плані замін. Мало того, що існує просто брак виконавців, здатних на рівні конкурувати із суперниками у першій лізі. Не міг «Кремінь» розраховувати на Владислава Молька, продовжують лікуватися від травм Мельник, Златьєв, Покась, лише короткий час міг провести на полі якраз після одужання Патернак. Звісно, це не могло не вплинути на гру і на кінцевий результат матчу у Тернополі.

Разом з вишгородським «Діназом» Кремінь є головним претендентом на дві «путівки» до другої ліги. Саме два останні колективи групи «вибування» залишать першу лігу, і опустяться до другої Зрозуміло, що у решті матчів, що залишилися, а це три гри, кременчуцька команда буде намагатися будь-що завойовувати очки. Однак, навіть це буде зробити нелегко, бо ніхто із суперників так просто їх не роздаватиме.

11 травня «Кремінь» прийматиме «Прикарпаття», 17-го гратиме в гостях з «Минаєм», а 24-го на своєму полі поміряється силами з хмельницьким «Поділлям». Можна сказати з великою долею ймовірності, що всі суперники нашої команди у поєдинках з нею однозначно претендуватимуть на перемогу.