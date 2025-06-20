«Якщо ви чесні, і вас зрозуміли співзвучні люди, впустили в душу ваші твори — це щастя»: в Кобеляках волонтерка презентувала книгу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 67

Привітати письменницю прийшли чисельні гості, серед яких були в. п. о.міського голови Василь Кіптілий, директор Кобеляцького музею літератури і мистецтва Тетяна Чешко, директор бібліотеки Галина Мосієнко, вчителька української мови і літератури Лідія Ковшар, начальник відділу культури Світлана Царичанська, голова спілки літераторів Леонід Митько, військовий ЗСУ Олександр Бутенко.

В теплій затишній атмосфері Марина Сідаш поділилася історією написання книги.

— Писала протягом 15 років. Упорядкувала оповідання, додала повість на десерт, придумала назву, вирішила займатися пошуком видавництва. Взимку 2022 року був задум найближчим часом видати книгу. А тут — війна. Всі плани — на паузу. Спочатку перебувала в певному ступорі, а тоді всі свої зусилля направила на Перемогу. Активно волонтерю разом з моєю командою. Яка творчість у мене під час війни? Пишу дописи в соціальних мережах про збори для ЗСУ, працюю над газетними публікаціями, даю інтерв’ю.

Але коли у 2024 році її роман став фіналістом Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова», разом з привітаннями пані Марина отримала безліч запитань: «Коли буде книга?». Це стало своєрідним поштовхом.

Жінка повернулася до своїх написаних творів, перечитала, деякі викинула з книги, бо речі, які були описані там, сьогодні, на тлі війни, втратили свою актуальність.

— Читала й думала: «Невже когось раніше могли хвилювати такі проблеми у житті?». Дійсно, як війна міняє наш світогляд. Залишила в книзі лише найкращі твори. Змінила назву. Перехотілося ванільності. Душа бажала конкретики. Так з’явився «Мій вибір». Це назва одного з моїх улюблених оповідань. Передмову до книги написала відома українська письменниця Олена Печорна.

Пані Марина розповідає. Що її книга про любов, вибір, зраду, стосунки, радість, біль. Людям завжди у житті доводиться щось чи когось обирати: їжу, принципи, вуз, друга.

— Я завжди кажу своїм дітям: «Будь-який твій вибір завжди буде правильним». Навіть якщо спочатку важко до нього звикнути, здається, що він хибний, проте твоє рішення саме в ту мить було єдино правильним для тебе.

Письменниця каже, коли побачила світ її перша книга, вона думала, що не напише нічого кращого за неї. Але деякі твори навіть її, авторку, змушують плакати від емоцій.

— Думаю, що мої оповідання змусять читача задуматися, переосмислити своє життя, зазирнути в чуже і зробити правильний вибір. В книзі ми бачимо людей, які обирають найважливіше в житті, а часто доля ніби направляє на правильний шлях, варто лише дослухатися до свого серця, не зраджувати своїм відчуттям.

Всі розповіді — це історії про людей і для людей, сповнені любові, болю і розуміння, що життя часом буває дуже важким, та все одно вартує того, аби його проживати.

Тут — реальні люди, зі своїми проблемами і радощами, сивиною і зморшками, коханками і коханцями, принципами й мріями, тарганами в голові і гріхами в душі. Всі герої — не ідеальні, проте — справжні, як і всі ми.

— Дякую за підтримку і довіру мамі, родині, друзям і людям, які чекають моїх нових творів, це надихає. Дякую ЗСУ, що маю можливість тримати в руках свою багаторічну працю. Адже так співпало, що мої книги пакували, вантажили та відправляли під час останнього масованого обстрілу Харкова. Хвилювалася, звісно. Затримались в дорозі книги, проте все обійшлося, — зазначила письменниця-волонтерка.

Про Марину Сідаш

Народилася 14 вересня 1985 року в селищі міського типу Диканька Полтавської області. Коли було п’ять місяців, з мамою переїхали до міста Кобеляки, де проживає до цього часу.

Потяг до книг виник в ту мить, коли долоня вперше в віці один рік потягнулась до книги — до цього часу Марина не розлучається з цінним джерелом знань.

Перший віршик з’явився, коли дівчинці було три роки. У старшому віці захопилась прозою, писала молодіжні романи, новели.

З дитинства дуже любила тварин. Завжди приносила додому безпритульних котиків і собачок. З тваринок і почалося перше волонтерство. Тепер удома утримує мініпритулок.

Марина закінчила навчання в Кобеляцькій музичній школі по класу фортепіано.

У 1996 році вперше її вірші увійшли до книги «Кобеляки, мої Кобеляки» Анатолія Колісника.

Неодноразово її твори друкувалася у періодиці — газетах «Колос», «Ехо», «Педагогічний вісник», «Зоря Полтавщини», «Село Полтавське», «Літературна Україна», «Коло», «Все про бухгалтерський облік» та ін.

У 2008 році видала книгу «З любов’ю…» й стала лауреатом конкурсу молодих літераторів Полтавщини «Собори душ своїх бережіть» у номінації кращий прозовий твір.

З березня 2010 року і понині працює головним редактором газети «Твій добробут». Також пише для всеукраїнських та обласних видань.

Вона лауреатка різних конкурсів. Друкується в альманахах, антологіях, збірках. Її творчість вивчається у школах в темі «Письменники рідного краю».

Із 2012 року — активний учасник всеукраїнського благодійного руху «100 книжок для сільської бібліотеки». Кожен, хто бажає долучитися до руху, може принести книжки й залишити їх у спеціальних кошиках у книгарнях-партнерах акції. Доброчинну акцію підхопили багато міст України, серед них — і Кобеляки. За цей час багато бібліотек сільської місцевості Полтавщини поповнилися благодійними книгами. Це ще одна її віха волонтерства.

З початком війни на Сході України у 2014 році пані Марина долучилася до допомоги нашим захисникам. Ще активніше стала допомагати з 24 лютого 2022 року. Вона — керівник «Волонтерської групи Марини Сідаш». Разом з небайдужими однодумцями допомагає захисникам та вимушеним переселенцям.

— Якось Ліна Костенко написала: «Здається і часу не гаю, а не встигаю, не встигаю…» У мене забагато бажань та планів. Але, коли ти чимось захоплений, — неодмінно знайдеш для цього час! Моя мрія сьогодні — видати наступну книгу. Найбільш суттєве і в творчості, і в житті — залишатися собою і бути чесною з собою й зі своїм читачем. Писати не для того, щоб похвалитися, яка я розумна чи вправна у цьому. Якщо ви чесні, і вас зрозуміли подібні вам, співзвучні люди, впустили у свою душу ваші твори — це велике щастя.