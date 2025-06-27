Команда «Кременя» U-16 отримала грамоти міськради

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27 червня під час сесії міської ради мер Кременчука Віталій Малецький відзначив команду ФК «Кремінь» 2008 року народження, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Грамоти виконкому Кременчуцької міськради вручили гравцям та тренеру Олександру Диндікову та підприємцю Ярославу Ботвиненку — за високі спортивні досягнення, внесок у розвиток дитячо-юнацького футболу та популяризацію здорового способу життя.

За проявлену наполегливість та командний дух під час участі в Чемпіонаті України (еліт ліга) Дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2024/2025 грамоти отримали гравці:

Тимур Бабич — капітан команди клубу «Кремінь-2008»;

Іван Білан, Станіслав Білаш, Данил Гажалов, Артем Гайдук, Роберт Гук, Даніїл Діхтяр, Владислав Зубков, Максим Іванцов, Дмитро Кирилець, Нікіта Кретов, Богдан Маляренко, Захар Опришко, Єлисей Погорільцев, Андрій Пустовіт, Назар Сокур, Максим Старушко, Сергій Столяж, Євгеній Троян, Андрій Чудик — гравці команди Міського футбольного клубу «Кремінь-2008».

Далі юнаки виступатимуть за Полтаву. Проте мер Віталій Малецький висловив сподівання, що команда ще повернеться до Кременчука:

— Маємо проблеми з фінансуванням. Партнери й спонсори, які підтримували команду, не мають зараз достатніх ресурсів. Футбол — це дорогий вид спорту. Під час війни ми максимально спрямовуємо кошти на підтримку ЗСУ та критичної інфраструктури.