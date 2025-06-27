Команда «Кременя» U-16 отримала грамоти міськради

27 червня під час сесії міської ради мер Кременчука Віталій Малецький відзначив команду ФК «Кремінь» 2008 року народження, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Грамоти виконкому Кременчуцької міськради вручили гравцям та тренеру Олександру Диндікову та підприємцю Ярославу Ботвиненку — за високі спортивні досягнення, внесок у розвиток дитячо-юнацького футболу та популяризацію здорового способу життя.
За проявлену наполегливість та командний дух під час участі в Чемпіонаті України (еліт ліга) Дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2024/2025 грамоти отримали гравці:
Далі юнаки виступатимуть за Полтаву. Проте мер Віталій Малецький висловив сподівання, що команда ще повернеться до Кременчука:
— Маємо проблеми з фінансуванням. Партнери й спонсори, які підтримували команду, не мають зараз достатніх ресурсів. Футбол — це дорогий вид спорту. Під час війни ми максимально спрямовуємо кошти на підтримку ЗСУ та критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що вночі, під час збиття російського дрона, був пошкоджено клубний автобус, який раніше Кременчук отримав у подарунок від литовського міста Алітус:
26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Кременчуці постраждали: супермаркет, пародонтологічний кабінет лікарні та транспортні засоби.
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