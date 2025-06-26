Кременчужани чули вибухи: в районі уламки БпЛА упали на супермаркет і автівки (доповнено)

Вчора, 23:05 Переглядів: 961

26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Попередньо, працювала протиповітряна оборона.

Раніше моніторингові канали повідомляли про рух двох безпілотників в області.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

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Як о 00.47 повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, зафіксоване падіння уламків у Кременчуцькому районі.

Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів.

Інформації щодо постраждалих не надходило.