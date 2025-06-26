Благодійний фонд «Карітас. Полтава» приймає заявки на грошову допомогу: куди звертатися

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 85

Благодійний фонд «Карітас. Полтава» запрошує українців зареєструватися для отримання грошової допомоги на оренду житла на 6 місяців. Грошова підтримка надається в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні». Про це повідомляє видання «На пенсії».

Хто може отримати грошову допомогу

На грошову допомогу можуть претендувати жителі територіальних громад Полтави, Миргорода, Коломака, Кременчука та Кобеляк, які мають статус ВПО, нещодавно (менше ніж 30 днів) переїхали до приймаючої громади та підпадають хоча б під одну категорію вразливості:

особа з інвалідністю;

людина з важким захворюванням;

самотня літня людина старше 55 років або домогосподарство, яке складаєься з одного-двох літніх людей без підтримки родичів;

одинокі матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї (три і більше неповнолітніх дитини);

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Як подати заявку на отримання допомоги

Дізнатися всі умови щодо подання заявки на отримання грошової допомоги можна за номером +380503464693.

Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО, видана не пізніше 30 днів тому;

банківський рахунок (IBAN);

документи, що підтверджують критерії вразливості;

довідку ОК-5 або ОК-7.

Допомога фонду спрямована на підтримку тих, хто опинився в складних життєвих умовах через війну і потребує сприяння з оплатою житла.

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Учора ми повідомляли, що з 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.