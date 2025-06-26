Благодійний фонд «Карітас. Полтава» приймає заявки на грошову допомогу: куди звертатися

Благодійний фонд «Карітас. Полтава» запрошує українців зареєструватися для отримання грошової допомоги на оренду житла на 6 місяців. Грошова підтримка надається в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні». Про це повідомляє видання «На пенсії».
На грошову допомогу можуть претендувати жителі територіальних громад Полтави, Миргорода, Коломака, Кременчука та Кобеляк, які мають статус ВПО, нещодавно (менше ніж 30 днів) переїхали до приймаючої громади та підпадають хоча б під одну категорію вразливості:
Дізнатися всі умови щодо подання заявки на отримання грошової допомоги можна за номером +380503464693.
Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:
Допомога фонду спрямована на підтримку тих, хто опинився в складних життєвих умовах через війну і потребує сприяння з оплатою житла.
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Учора ми повідомляли, що з 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширить свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.
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