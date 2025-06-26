У Кременчуці мерія оголосила тендер на закупівлю мінівена. Очікувана вартість — майже 1,8 млн грн

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26 червня Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю мінівена Citroën SpaceTourer, що був у використанні. Очікувана вартість закупівлі — майже 1,8 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У тендерній документації вказали, що машина має бути не раніше 2023 року випуску, мати дизельний двигун об'ємом 1997 см³, потужністю 177 к. с., з турбонаддувом, автоматичну коробку передач (АКПП 8), передній привід.

Комплектація авто зокрема включатиме:

Шкіряні сидіння

Підігрів сидінь, обігрів керма

Електропідсилювач керма

Розширені системи активної і пасивної безпеки (ABS, ESP, фронтальні подушки, ремені з обмежувачами)

Сім місць

Додаткове обладнання: кунг, комплект Adaptis Blade SL-WF12v, автопнемошини

Машину мають доставити до 15 серпня. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Зазначимо, що 23 травня під час сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили ряд рішень виконавчого комітету — це стосується і фінансування закупівлі для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації.

На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,8 мільйона гривень. Як розповів на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів начальник управління економіки Микола Здойма, транспорт використовуватимуть, зокрема, для виїзних комісій працівників виконкому, іноді у складі 8–10 осіб.

Втім вже у проєкті договору, який оприлюднений у Prozorro, виконком вказав, що «Постачальник зобов’язується, в рамках проведення заходів з матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, передати Покупцю Товар: автомобіль Citroën SpaceTourer, що був у використанні в кількості 1 одиниця […], а Покупець — прийняти і оплатити такий Товар».

Нагадаємо, мерія готується придбати нові Suzuki у офіційного дилера у Кременчуці і може зекономити 6 тисяч гривень