У Кременчуці мерія оголосила тендер на закупівлю мінівена. Очікувана вартість — майже 1,8 млн грн

26 червня Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю мінівена Citroën SpaceTourer, що був у використанні. Очікувана вартість закупівлі — майже 1,8 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
У тендерній документації вказали, що машина має бути не раніше 2023 року випуску, мати дизельний двигун об'ємом 1997 см³, потужністю 177 к. с., з турбонаддувом, автоматичну коробку передач (АКПП 8), передній привід.
Машину мають доставити до 15 серпня. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.
Зазначимо, що 23 травня під час сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили ряд рішень виконавчого комітету — це стосується і фінансування закупівлі для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації.
На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,8 мільйона гривень. Як розповів на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів начальник управління економіки Микола Здойма, транспорт використовуватимуть, зокрема, для виїзних комісій працівників виконкому, іноді у складі 8–10 осіб.
Втім вже у проєкті договору, який оприлюднений у Prozorro, виконком вказав, що «Постачальник зобов’язується, в рамках проведення заходів з матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, передати Покупцю Товар: автомобіль Citroën SpaceTourer, що був у використанні в кількості 1 одиниця […], а Покупець — прийняти і оплатити такий Товар».
Нагадаємо, мерія готується придбати нові Suzuki у офіційного дилера у Кременчуці і може зекономити 6 тисяч гривень
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